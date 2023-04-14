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Savunma

MMU, Hürjet, ATAK 2... TUSAŞ duyurdu: Dünyanın en iyisi olacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yeni nesil taarruz helikopteri ATAK 2'nin bu ay uçacağını açıkladı. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ise 2028'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini söyledi. Yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet için de çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Kotil, projeye birçok ülkenin ilgi gösterdiğini belirtti. Yeni nesil taarruz helikopteri ATAK 2'nin de uçuşa hazır olduğunu aktaran Kotil, 'İnşallah dünyadaki en iyi helikopter olacak' dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 17:49 - Güncelleme:
MMU, Hürjet, ATAK 2... TUSAŞ duyurdu: Dünyanın en iyisi olacak
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı bir televizyon programında, şirketin yürüttüğü savunma projeleriyle ilgili güncel durumu paylaştı.

Türkiye'nin en büyük projelerinden olan ve geçen ay taksi yapan Milli Muharip Uçak'ın 2028'de kullanılmaya başlanacağını kaydeden Kotil, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı yapan 4 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Kotil, şöyle devam etti:

"5'inci nesil üzerine bir kaplama koymanız gerekiyor ki gerçekten radar hiç geri gitmesin. Yani 5'inci nesil bir savaş uçağını 200 kilometreden sen göremiyorsun, yerdeki radarlar göremiyor, karşıdaki uçak göremiyor ama kendisi görüyor. Ülkenin bekası için bunun gerçekten yüzde yüz yerli olması gerekiyor. Başkasından bir şey bekleyerek uçak yapamazsınız. Tek başına bir ordu bu."

MMU, HÜRJET, ATAK 2... TUSAŞ DUYURDU: DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAK

Yeni nesil taarruz helikopteri ATAK 2'nin de uçuşa hazır olduğunu aktaran Kotil, "İnşallah dünyadaki en iyi helikopter olacak. Şu anda motor çalıştıracak önümüzdeki birkaç gün içinde. İnşallah bu ay içinde uçuşunu gerçekleştirecek." dedi.

HÜRJET HIZLA İLERLİYOR

Yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet için de çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Kotil, projeye birçok ülkenin ilgi gösterdiğini belirtti.

Fiili çalışmanın 2017'de başladığını hatırlatan Kotil, "Şu anda uçmak üzere. 2025'te Hava Kuvvetlerimize teslim ediyoruz ve ihracat için de dünyada kampanyalarda, ihalelerde varız." dedi.

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