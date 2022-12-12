MMU, Kızılelma, Hürjet... Forbes: Türkiye'nin askeri uçakları 2023'te göklerde

Amerikan Forbes dergisi, Türk savunma sanayinin önemli projeleri olan Milli Muharip Uçak (MMU), Kızılelma, Hürjet, Göksungur ve Atak ile ilgili dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.



"İşte Türkiye'nin 2023'te ilk uçuşunu yapmayı planladığı askeri uçaklar" başlıklı analiz yazısında 5 milli gururumuz hakkında bilgiler yer aldı. Yazıda, "Türkiye'nin şu anda geliştirilmekte olan ve ülkenin 100. yılında ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi planlanan bazı dikkat çeken askeri uçakları ve insansız hava araçları var" ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK

Milli Muharip Uçak'ın ilk prototipinin montaj hattında şekillendiği belirtilirken MMU'nun hangardan çıkacağı tarihin 2023 olduğu vurgulandı.

MMU'nun Güney Kore'de geliştirilmekte olan KF-21 Boramae Blok 1 varyantına benzediği ve oldukça gelişmiş 4.5 nesil bir uçak olacağı kaydedildi.

KIZILELMA



Analiz yazısında, "Muhtemelen 2023'te ilk kez uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları göreceğiz. Bayraktar Kızılelma Kasım 2022'de ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı. İlk uçuşu büyük olasılıkla 2023'ün başlarında başlayacak" denildi.

Kızılelma'nın Çin yapımı Chengdu J-20'ye benzeyen bir uydu-delta konfigürasyonuna sahip olduğuna dikkat çekilen yazıda, "Kızılelma ayrıca dahili bir silah bölmesine sahiptir ve hatta havadan havaya füzeler ateşleyebilir, bu da ona potansiyel olarak düşman uçaklarına veya helikopterlerine karşı koruma sağlar" ifadeleri kullanıldı.

Kızılelma'nın Aselsan yapımı Aktif Dizin Taramalı Radar (AESA) ile donatılacağı ve TCG Anadolu'ya konuşlandırılacağı bilgisi de yazıda yer aldı.

HÜRJET



Hürjet'in hafif savaş uçağı olarak görev yapabilmekte olduğu vurgulanan haberde, "TUSAŞ, Hürjet adında bir süpersonik eğitim uçağı geliştiriyor. Barındırdığı özellikler Hürjet'i İtalya'nın Alenia Aermacchi M-346 Master'ı ve Güney Kore'nin T-50 Golden Eagle'ı ile aynı kategoriye koyuyor. Hürjet'in ilk uçuşunu Mart 2023'te yapması bekleniyor." denildi.

Hürjet'in F-5 ve Northrop T-38 Talon eğitim uçağının yerini alacağı bilgisi paylaşıldı.

GÖKSUNGUR



Göksungur'a ait bilgilere de yer veren analiz yazısında İHA'nın istihbarat toplamak ve ateş desteği sağlamak için tasarlandığı belirtildi. İHA'nın ilk uçuşunu 2023'te yapmasının planladığı vurgulandı.

T-929 ATAK 2



T-929 ATAK 2'nin İtalyan Agusta A-129 Mangusta'nın iki katı kalkış ağırlığına sahip olduğun bahseden yazıda, "Yaklaşan ağır taarruz helikopteri, güdümsüz roketler, güdümlü uzun menzilli UMTAS tanksavar ve Cirit 70 mm füzeleri ve havadan havaya füzeler dahil olmak üzere çeşitli Türk yapımı mühimmatları taşıyabiliyor. T929, Türk Kara Kuvvetleri'nin yanı sıra Türk Deniz Kuvvetleri'nde de hizmet verecek. TCG Anadolu'da faaliyet gösterecek" ifadeleri kullanıldı.

Star Gazetesi