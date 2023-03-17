Motor çalıştırarak piste çıktı! Milli Muharip Uçak'ta dikkat çeken detay

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yapılan Milli Muharip Savaş Uçağı (MMU) ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.



Türkiye'nin hava gücüne büyük bir katkı yapacak Milli Muharip Savaş Uçağı, testler için hangardan çıktı.

Geçtiğimiz aylarda motoru takılan MMU, yer testlerinin bir sonraki aşamasına geçiş yaptı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK (MMU )MOTOR ÇALIŞTIRARAK PİSTE ÇIKTI

Kendi motorlarını çalıştırarak pistte bir süre ilerleyen Milli Muharip Savaş Uçağı, ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu.

Yayınlanan görüntülerde Milli Muharip Uçak'ın, gri renge boyandığı görüldü.

MMU'nun 2025-2026'da ilk uçuşunun yapılması ve 2028 yılından sonrada envantere katılması bekleniyor.