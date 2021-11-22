MQ-9 Reaper satın almak istiyorlar

Yakın zamanda Rusya'dan S-400, Fransa'dan Rafale savaş uçağı tedarik eden Hindistan yeni bir adıma hazırlanıyor.
Eurasiantimes, Yeni Delhi'nin Hindistan Ordusu, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne 10'a adet verilmek üzere toplam 30 tane MQ-9 Reaper vurucu İHA'sı (SİHA) tedarik etmek için anlaşmayı planladığını yazdı.
Hindistan silahlı kuvvetleri, halihazırda, ABD'den kiralanan iki adet MQ-9B SeaGuardian İHA'sını kullanıyor.
Ülkenin savunma sanayii alanında yetkili birimleri tarafından planlanan alım Savunma Bakanlığı tarafından Kabine Güvenlik Komitesi'nde görüşülecek.