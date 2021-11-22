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Savunma

MQ-9 Reaper satın almak istiyorlar

Hindistan, ABD ordusu envanterindeki en güçlü silahlardan biri olan MQ-9 Reaper İHA satın almak istiyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi 08:00 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 08:09
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Yakın zamanda Rusya'dan S-400, Fransa'dan Rafale savaş uçağı tedarik eden Hindistan yeni bir adıma hazırlanıyor.

Eurasiantimes, Yeni Delhi'nin Hindistan Ordusu, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne 10'a adet verilmek üzere toplam 30 tane MQ-9 Reaper vurucu İHA'sı (SİHA) tedarik etmek için anlaşmayı planladığını yazdı.

Hindistan silahlı kuvvetleri, halihazırda, ABD'den kiralanan iki adet MQ-9B SeaGuardian İHA'sını kullanıyor.

Ülkenin savunma sanayii alanında yetkili birimleri tarafından planlanan alım Savunma Bakanlığı tarafından Kabine Güvenlik Komitesi'nde görüşülecek.

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