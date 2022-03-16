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Savunma

MQ-9 Reaper satın almak istiyorlar

Polonya, ABD'den MQ-9 Reaper tipi silahlı insanız hava araçları (İHA) satın almak istiyor. Polonya geçen yıl Mayıs ayında Türkiye'den 24 adet Bayraktar İHA'sı satın almıştı.

Reuters16 Mart 2022 Çarşamba 17:35 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:35
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü haftaya girilirken güvenlikle ilgili kaygıları artan Polonya özel ve hızlandırılmış bir prosedür kapsamında ABD'den çok sayıda MQ-9 Reaper İHA'larını satın almayı planlıyor.

Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Krzysztof Platek, "İlk MQ-9 Reaper insansız hava aracını ivedi bir şekilde tedarik etmeyi planlıyoruz. Birçok setin teslimatından bahsediyoruz" dedi.

Polonya, ABD'den gelecek ilk İHA'larını bu yıl bitmeden teslim almayı umuyor.

Polonya geçen yıl Mayıs ayında Türkiye'den 24 adet Bayraktar İHA'sı satın almıştı.

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