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Savunma

MSB görüntülerini paylaştı... Havada heyecanlandıran anlar

MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı.

IHA19 Nisan 2022 Salı 14:31 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 14:31
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Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların eşlik ettiği anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi çerçevesinde başarılı bir uçuş gerçekleştirdi" denildi.

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