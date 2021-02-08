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Savunma

MSB güzel haberi böyle duyurdu: Tüm testleri geçerek tam not aldı

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve millî imkanlarla üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) tüm testleri geçerek tam not aldığını açıkladı.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 07:28 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 08:03
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı."

Paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'A MEMATT İHRAÇ EDİLDİ

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Azerbaycan'a Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) ihracatı gerçekleştirdi.

ASFAT ve özel sektör iş birliğiyle Ar-Ge, dizayn, prototip ve seri üretim, sertifikasyon çalışmaları 14 ayda tamamlanan MEMATT, dışarıdan satın almaya kıyasla, çok daha üstün kalitede, uygun maliyetle ve askeri fabrika imkan ve kabiliyetleriyle yerli ve milli imkanlar kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kullanımına hazır hale getirildi.

MEMATT projesinin önemli özelliklerinden birini sertifikasyon kabiliyetinin tamamen milli imkanlarla gerçekleştirilmesi oluşturuyor.

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