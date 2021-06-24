MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu açıklamada bulundu:

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan Anadolu Kartalı'na bu yıl ilk kez katılıyor.