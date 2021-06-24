İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2021 Perşembe / 14 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7069
  • EURO
    10,4059
  • ALTIN
    496.549
  • BIST100
    1410.79
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • MSB: Kardeş ülke Azerbaycan, Anadolu Kartalı'na bu yıl ilk kez katılıyor
Savunma

MSB: Kardeş ülke Azerbaycan, Anadolu Kartalı'na bu yıl ilk kez katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakanlık, 'Kardeş ülke Azerbaycan Anadolu Kartalı'na bu yıl ilk kez katılıyor.' ifadelerini kullandı.

24 Haziran 2021 Perşembe 22:31 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 22:40
ABONE OL

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu açıklamada bulundu:

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan Anadolu Kartalı'na bu yıl ilk kez katılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.