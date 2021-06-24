MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu açıklamada bulundu:
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan Anadolu Kartalı'na bu yıl ilk kez katılıyor.
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan Anadolu Kartalı'na bu yıl ilk kez katılıyor. #AnadoluKartalı2021— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2021
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