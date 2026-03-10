İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  KKTC'ye gönderilen F-16'lar sonrası yeni karar! MSB: Malatya'ya konuşlandırıldı
Savunma

KKTC'ye gönderilen F-16'lar sonrası yeni karar! MSB: Malatya'ya konuşlandırıldı

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki güvenlik riskinin artması üzerine KKTC'ye altı F-16 ve gelişmiş hava savunma sistemleri konuşlandırılmıştı. MSB'den yapılan açıklamada, Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemine ilişkin, 'Hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.' denildi

10 Mart 2026 Salı 10:07
KKTC'ye gönderilen F-16'lar sonrası yeni karar! MSB: Malatya'ya konuşlandırıldı
ABONE OL
ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri, Doğu Akdeniz'de güvenlik krizine dönüştü. Yunanistan, İran Savaşı'nı bahane ederek gayri askeri statüdeki Kerpe Adası'na patriot hava savunma sistemi yerleştirdi. Türkiye tüm bu gelişmelere kayıtsız kalmadı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için ilk adımı attı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, KKTC'ye konuşlandırıldığını bildirildi.

MALATYA'YA KONUŞLANDIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgede yaşanan son gelişmeler üzerine Ada'ya 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini KKTC'ye konuşlandırıldığını duyurdu. MSB'nin açıklamalarına göre Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

