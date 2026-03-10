KKTC'ye gönderilen F-16'lar sonrası yeni karar! MSB: Malatya'ya konuşlandırıldı

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri, Doğu Akdeniz'de güvenlik krizine dönüştü. Yunanistan, İran Savaşı'nı bahane ederek gayri askeri statüdeki Kerpe Adası'na patriot hava savunma sistemi yerleştirdi. Türkiye tüm bu gelişmelere kayıtsız kalmadı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için ilk adımı attı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, KKTC'ye konuşlandırıldığını bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgede yaşanan son gelişmeler üzerine Ada'ya 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini KKTC'ye konuşlandırıldığını duyurdu. MSB'nin açıklamalarına göre Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını açıkladı.

