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Savunma

MSB'den LHD Anadolu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, çok maksatlı amfibi gemi LHD Anadolu'nun hizmete girmesi için hazırlıkların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 12:51 - Güncelleme:
MSB'den LHD Anadolu paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk donanmasının gücüne güç katacak olan çok maksatlı amfibi gemi LHD Anadolu'nun hazırlıklarının yer aldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD Anadolu'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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