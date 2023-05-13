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Savunma

Muadilleri yanına bile yaklaşamıyor! MİLGEM-5'e GÖKDENİZ dopingi

ASELSAN'ın hava savunma sistemi GÖKDENİZ, MİLGEM-5'e entegre edildi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, “GÖKDENİZ Sistemi, yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmamış; muadil yurt dışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur” dedi.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Muadilleri yanına bile yaklaşamıyor! MİLGEM-5'e GÖKDENİZ dopingi
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ASELSAN'ın dünyadaki sistemlerden daha üstün performansa sahip olarak geliştirdiği Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ'in MİLGEM-5 Projesi kapsamındaki fabrika kabul testleri tamamlandı. GÖKDENİZ Sistemi, fabrika kabul testlerinin tamamlanmasının ardından MİLGEM-5 Gemisine entegre edildi.

GÖKDENİZ, anti-gemi füzelerinin yanı sıra helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve su üstü araçları gibi tehditlere karşı da gemi savunmasını etkin şekilde gerçekleştirebiliyor.

GÖKDENİZ sistemi, yoğun bir rekabet yaşanan yurt dışı pazarda da rakiplerinden üstün özellikleri ile öne çıkıyor. GÖKDENİZ Sistemi, yurt dışında farklı ülkelerin Deniz Kuvvetleri tarafından büyük ilgi görürken, ihracat projelerine yönelik üretim ve kabul faaliyetleri yoğun şekilde sürdürülüyor.

Yakın alan hava savunma sistemleri ürün ailesinde yer alan KORKUT ve GÖKDENİZ sistemleri tarafından kullanılan ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat, sahip olduğu hassas zaman programlı tapa sayesinde hedef önünde paralanarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu özelliği sayesinde namlulu silahların küçük ve hızlı hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik gösterebilmesini sağlıyor.

"DÜNYADAKİ SİSTEMLERDEN ÇOK DAHA ÜSTÜN"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, GÖKDENİZ Sisteminin, ASELSAN'ın yakın alan hava savunma konusundaki derin tecrübesi ve bilgi birikiminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildiğini kaydetti. GÖKDENİZ'in tamamen yerli ve milli çözümlerle üretildiğini vurgulayan Prof. Dr. Görgün, "GÖKDENİZ Sistemi, yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmamış; muadil yurt dışı sistemlerden çok daha üstün bir performans ortaya koymuştur" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte diğer dost ve müttefik ülkelerin Deniz Kuvvetlerinin yakın hava savunma ihtiyaçlarının bu sistem ile etkin şekilde karşılanabildiğine dikkat çeken Görgün, "GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, üzerinde konuşlu bulunduğu gemiyi hedef alan anti-gemi füzelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak öne çıkıyor. ASELSAN'ın geliştirdiği 35 mm Parçacıklı Mühimmat (ATOM) ile birlikte yüksek etkili menzile sahip olan sistem, parçacıklı mühimmat ve klasik tahrip mühimmatının aynı anda yüklenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mühimmatın seçilmesine olanak sağlıyor" diye konuştu.

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