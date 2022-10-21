Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, MELTEM-3 projesinde teslimatların devam ettiği müjdesini verdi.
Demir, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza Mavi Vatan savunmasında stratejik önem kazandıracak MELTEM-3 projesinde teslimatlarımız devam ediyor. Proje kapsamında beşinci P-72 Deniz Karakol Uçağının da teslimatını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Uzun Ufuk Bütünleşik Deniz Gözetleme Sisteminin bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına havadan deniz gözetleme kabiliyeti sağlamak amacıyla başlatılan Meltem projelerinin geçmişi 1990'lı yıllara uzanıyor. Meltem-1 ve Meltem-2 projeleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet CN-235 tipi (P-235) deniz karakol uçağına kavuştu. Projenin son aşaması olan Meltem-3 ile 6 adet ATR-72 tipi (P-72) deniz karakol uçağının envantere girmesi planlandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet veren P-235 deniz karakol uçaklarındaki görev sistem ve sensörlerinden farklı olarak, P-72 deniz karakol uçaklarında Link 16 taktik veri bağı ve Mark-54 torpidosu atma kabiliyeti de bulunuyor. Ayrıca, P-72 Deniz Karakol Uçak, P-235 uçaklarına kıyasla daha uzun süre havada kalıyor.
Kalkış ağırlığına bağlı olarak azami 9 saate kadar havada kalabilecek P-72 deniz karakol uçaklarıyla öncelikle keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevleri icra edilecek.
Star Gazetesi