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Savunma

Müjdeyi SSB Başkanı Demir duyurdu! Stratejik öneme sahip: P-72 teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Mavi Vatan savunmasında stratejik önem kazandıracak MELTEM-3 projesinde teslimatların sürdüğünü duyurarak, P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın teslim edildiğini müjdeledi.

Star Gazetesi21 Ekim 2022 Cuma 13:19 - Güncelleme:
Müjdeyi SSB Başkanı Demir duyurdu! Stratejik öneme sahip: P-72 teslim edildi
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, MELTEM-3 projesinde teslimatların devam ettiği müjdesini verdi.

Demir, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza Mavi Vatan savunmasında stratejik önem kazandıracak MELTEM-3 projesinde teslimatlarımız devam ediyor. Proje kapsamında beşinci P-72 Deniz Karakol Uçağının da teslimatını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

MELTEM-3 PROJESİ

Uzun Ufuk Bütünleşik Deniz Gözetleme Sisteminin bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına havadan deniz gözetleme kabiliyeti sağlamak amacıyla başlatılan Meltem projelerinin geçmişi 1990'lı yıllara uzanıyor. Meltem-1 ve Meltem-2 projeleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet CN-235 tipi (P-235) deniz karakol uçağına kavuştu. Projenin son aşaması olan Meltem-3 ile 6 adet ATR-72 tipi (P-72) deniz karakol uçağının envantere girmesi planlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet veren P-235 deniz karakol uçaklarındaki görev sistem ve sensörlerinden farklı olarak, P-72 deniz karakol uçaklarında Link 16 taktik veri bağı ve Mark-54 torpidosu atma kabiliyeti de bulunuyor. Ayrıca, P-72 Deniz Karakol Uçak, P-235 uçaklarına kıyasla daha uzun süre havada kalıyor.

Kalkış ağırlığına bağlı olarak azami 9 saate kadar havada kalabilecek P-72 deniz karakol uçaklarıyla öncelikle keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevleri icra edilecek.

Star Gazetesi

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