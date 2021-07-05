Mutabık kalındı... Türkiye ile dost ülke arasında yeni iş birliği!

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 22:34 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 22:34

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ravalpindi'de, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dündar ile Bacva, ikili ilişkileri ele alırken, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğine de vurgu yapıldı.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bacva, ülkesinin, Türkiye ile köklü tarihi geçmişe sahip, kültürel ve dini yakınlıklara dayanan kardeşçe ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkati çekti.

Dündar ve Bacva, Türkiye ile Pakistan arasındaki eğitim ve terörle mücadele başta olmak üzere askeri iş birliğini artırmada mutabık kaldı.

Bacva, haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.