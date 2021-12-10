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Savunma

'NATO müttefiki olmayan' ülke 64 adet F-35 alacak!

NATO uyumlu teçhizat kullanmasına rağmen, bloğun müttefiki olmayan Finlandiya, 64 adet F-35 savaş uçağı alacaklarını duyurdu. 64 adet F-35'in Rusya sınırında görev yapan eski uçakların yerini alması bekleniyor.

AA10 Aralık 2021 Cuma 17:03 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 17:03
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Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, dünyanın en büyük silah üreticisi Lockheed Martin şirketinden 64 adet F-35 savaş uçağı alınmasına karar verdiğini söyledi.

Kaikkonen, savaş uçaklarının yaklaşık 8,4 milyar avro karşılığında alınacağını kaydetti.

F-35'LER ESKİYEN SAVAŞ UÇAKLARININ YERİNE GEÇECEK

Aldıkları kararın eleştirilere yol açacağını düşündüklerini aktaran Kaikkonen, "İhtiyaçlarımız göz önüne alındığında en iyi tercihi yaptığımızı düşünüyorum. Bu uçaklar 2060 yılına kadar uçabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaikkonen, F-35'lerin, 2025-2029 yıllarında emekli edilecek F/A-18C/D Hornet uçaklarının yerini alacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Finlandiya'nın İsveç merkezli Saab Gripen savaş uçakları almaktan vazgeçmesi, İsveç'te şaşkınlığa neden oldu.

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