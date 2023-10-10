İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2023 Salı / 26 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7285
  • EURO
    29,3626
  • ALTIN
    1654.53
  • BIST100
    8369.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • NATO Tiger Meet tatbikatına Türk Hava Kuvvetleri'de katılıyor
Savunma

NATO Tiger Meet tatbikatına Türk Hava Kuvvetleri'de katılıyor

NATO üyesi ve partner ülkelerden muharip hava unsurlarının katılımıyla bu yıl İtalya'da düzenlenen 'NATO Tiger Meet 2023' tatbikatına Türk Hava Kuvvetleri de 3 adet F-16 ile iştirak ediyor.

AA10 Ekim 2023 Salı 11:15 - Güncelleme:
NATO Tiger Meet tatbikatına Türk Hava Kuvvetleri'de katılıyor
ABONE OL

Arması "Kaplan" olan filoların oluşturduğu "NATO Tiger Association (NATO Kaplan Birliği)" tarafından 62 yıldır düzenlenen NATO Tiger Meet tatbikatına, İtalya Hava Kuvvetleri (Aeronautica Militare), 35 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapıyor.

İtalya'nın güneydoğusunda Gioia del Colle'deki Antonio Ramirez hava üssünde 2 Ekim'de başlayan ve 13 Ekim'e kadar sürecek söz konusu tatbikatta, 13 ülkeden farklı tiplerde yaklaşık 80 uçak ile 2 bin personel görev alıyor.

Tatbikata, Türk Hava Kuvvetlerinin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde görevli kaplan simgeli 3 adet F-16 uçağı ve 49 personel katılıyor.

NATO Tiger Meet Tatbikatı, NATO üyesi ülkelerin birlikte çalışabilirliğini, aralarındaki bağı güçlendirmeyi ve caydırıcı bir güç olarak hava gücünü göstermesi açısından önemli yer tutuyor.

"GÜZEL SONUÇLAR ELDE ETTİK"

AA muhabirinin yerinde takip ettiği tatbikatta, Türk F-16'larının hem yeni kaplan desenleri hem de Türk pilotlarının tatbikattaki performansıyla göz doldurduğu öğrenildi.

Tatbikata katılan Türk birliğinin Komutanı Hava Pilot Albay Ali Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "29 Eylül'de İtalya Gioia del Colle üssüne intikalimizi tamamladık. Geçen hafta bütün görevlerimizi başarılı ve emniyetli bir şekilde tamamladık. Güzel sonuçlar elde ettik. Yine önümüzdeki hafta da görevlerimize devam ediyoruz." dedi.

NATO Tiger Meet tatbikatında yer aldıkları için büyük gurur ve onur duyduklarını vurgulayan Yaman, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek, birinci önceliğimiz. Türk Hava Kuvvetleri olarak NATO'nun vazgeçilmez unsurlarından biriyiz. Burada 13 farklı ülkeyle birlikte ortak görevler icra ediyoruz. Görev sonuçlarında da güzel geri bildirimler aldık, başarılı sonuçlar elde ettik. Tüm personelim ve kendi adıma da ayrıca mutluyum. İtalyan halkının bize gösterdiği, özellikle üs personeli, pazar günü icra edilen halk günündeki halkın gösterdiği ilgiden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyorum."

KIRMIZI-SİYAH KAPLAN DESENLİ BOYAMAYA SAHİP F-16 İLGİ ODAĞI

Türk F-16'larından özellikle kırmızı-siyah kaplan desenli olanın büyük ilgi gördüğünü aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Tatbikatın planlama safhasında, biz özellikle kendi al bayrağımızın renklerinden esinlenerek, kırmızı rengini kullanmayı düşündük. Tulumlarımız yine aynı şekilde kırmızı-beyaz temalı olacak şekilde tasarlandı. Uçakta da kırmızı rengini kullandık ve İtalyanların buna karşı çok büyük bir ilgisi oldu. Kırmızı rengine çok fazla ilgi gösterdiler. Çok güzel geri bildirimler, güzel tepkiler aldık. İnşallah görev sonucunda, en iyi boyanmış uçak ödülünü de almayı bekliyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.