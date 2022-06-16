NATO'dan Baykar'a önemli ziyaret! Kızılelma detayı gözden kaçmadı

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Konuyla ilgili açıklama Baykar'ın twitter hesabından yapıldı. Grup milli teknoloji hamlesi ile üretilen İHA'ları inceledi.

BAYKAR TESİSLERİ NATO GRUBUNU AĞIRLADI

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık." ifadelerine yer verildi.

Milli teknoloji hamlesi ile üretilen Baykar teknolojine yönelik paylaşımda ayrıca şu ifadeler de yer aldı:

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve #MilliTeknolojiHamlesi'ni anlattık.