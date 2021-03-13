NATO'nun en büyük kabusu: Su-27

13 Mart 2021 Cumartesi 08:13 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 08:13

ABD'de yayınlanan National Interest (NI) dergisi, Rusya'nın geliştirdiği dördüncü nesil Su-27 avcı uçağının 'NATO'nun en büyük kabusu' statüsünü kazandığını yazdı.

Rus havacılık sanayisindeki uzmanların geliştirdiği savaş uçakları dünyanın birçok ülkesinin ilgisini çekerken bu uçakların Moskova'yla cepheleşme politikasını ısrarla sürdüren NATO için korkulu rüya haline geldiği yönündeki analizlere bir yenisi daha eklendi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya sınırlarına yakın bölgelerde diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilen keşif ve devriye uçuşlarına önleme amacıyla Su-27'lerin sıklıkla havalandırıldığını belirten National Interest yazarı Peter Suciu, Su-27'lerin Rusya'nın hava savunmasında kilit unsurlardan biri haline geldiğini vurguladı.

Suciu, Rusya Hava Kuvvetleri'nin Su-27'leri Baltık Denizi, Barents Denizi ve Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında kullanarak Rusya sınırlarının güvenliğini sağladığının altını çizdi.

Rus Sukhoi şirketinin imal ettiği Su-27 uçağı, dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor.

1977'de ilk kez havalanan Su-27'lerin seri üretimine 1982 yılına geçildi. Uçaklar, Sovyet ordusunun hizmetine 1985 yılında sunuldu.