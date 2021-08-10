Nazi pilotlarının korkulu rüyası: Gece cadıları

star.com.tr 10 Ağustos 2021 Salı 10:36 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 10:36

Sovyetler Birliği'nin kelimenin tam anlamıyla yaşam mücadelesi verdiği savaşta, neredeyse her vatandaş savaşa dahil edildi. Toplamda 800 bin kadın Sovyet ordusunda görev aldı. Buna pilotlar da dahildi ve savaşın sonunda, otuz binden fazla sorti yapan ve en az otuzu Sovyet kahramanı olarak tarihe geçti.



"Sovyet Amelia Earhart" olarak bilinen Marina Raskova, Sovyet Hava Kuvvetleri'ndeki ilk kadın denizciydi. Kişisel olarak Sovyet diktatörü Joseph Stalin'e, tamamı kadınlardan oluşan bir savaş filosu kurmasına izin vermesi için dilekçe verdi.

Bu birlik 1941 yazındaki Alman işgalinin ardından hızla örgütlendi ve kısa süre sonra üç birlik için dört yüz kadın eğitildi.

Savaşta yer alan ilk birlik, oluşumdan altı aydan kısa bir süre sonra, 16 Nisan 1942'de kurulan 586. Avcı Havacılık Alayıydı. Yakovlev Yak-1, Yak-7B ve Yak-9 gibi çeşitli uçakları uçuracaklardı. Bu birim, 4.400'den fazla uçuş yaptı ve otuz sekiz düşman uçağını düşürdü.

Sovyetler Birliği'nin en başarılı kadın pilotlarından ikisi, Yekaterina Budanova ve Lydia Litvyak'tı. İki kadın pilotun yer aldığı bir uçuşta, Litvyak bir düşman uçağını düşüren ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçti.

Kadınların yer aldığı birimler, '9. Odessa Muhafız Savaşçı Alayı'na transfer edildi. Budanova ve Litvyak'ın uçurduğu uçaklar, 1943 yazında vuruldu. Uçakları düştüğünde Budanova yirmi altı ve Litvyak sadece yirmi bir yaşındaydı.

GECE CADILARI

Diğer önemli birimlerden biri, 588. Gece Bombardıman Uçağı Havacılık Alayı idi. Bu birim 46. "Taman" Muhafızları Gece Bombardıman Uçağı Havacılık Alayı olarak da bilinir. Polikarpov Po-2 çift kanatlı uçakla uçtular ve başarı elde ettiler.

Bu alay da, esas olarak, yirmili yaşlarının başında olan kadın gönüllülerden oluşuyordu. Bu kadın pilotlara 'Gece Cadıları denmesinin sebebi ise şuydu;

Kadın pilotlar Nazi pilotlarının yalnızca rüzgar gürültüsünün duyulabilmesi için motoru hedefin yakınında rölantide çalıştırıyordu. Alman askerleri karanlıktaki sesi süpürge sopalarına benzettiler ve bu birliğe Almanca "Gece Cadıları" anlamına gelen "Nachthexen" dediler.

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