Ne F-35 ne F-16 ne de Eurofighter Typhoon! Türkiye tercihini kaydırabilir

Bulgaristan basını bulgarianmilitary.com, Türkiye'nin ABD'den satın alacağı F-16 savaş uçaklarına alternatif olarak arayış içinde olduğu Eurofighter Typhoon, F-35 ve F-16 jetleri hakkında makale kaleme aldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer veren Bulgar basını Türkiye'nin Çin ve Pakistan ortak yapımı JF-17'ye yönelebileceğini açıkladı.

NE F-35 NE F-16 NE DE EUROFİGHTER TYPHOON! TÜRKİYE TERCİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİR



Bulgar basını yayınladığı makalede, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde sürekli dalgalanmalar yaşandı ve bu durum ABD'nin, Türkiye'nin satın alma niyetleri konusunda anlaşmazlığa düşmesine yol açtı. Sonuç olarak Türkiye, Typhoon savaş uçaklarına erişme arzusuyla Avrupa ile ittifaklar kurmaya çalıştı. Ancak Almanya'nın ambargosuyla karşılaştı." ifadelerini kullandı.

bulgarianmilitary.com, Türkiye'nin alternatif uçak arayışına yönelik, "Türkiye'nin, Çin ve Pakistan'ın ortak geliştirdiği JF-17 Thunder savaş uçağına ulaşmayı düşündüğü yönünde haberler çıkıyor. Daha da önemlisi, bu jet aynı zamanda Çin'in evcil hayvan adı olan Şiddetli Ejderha olarak da biliniyor. Türkiye'nin bu rota üzerinde kesin bir karara varması durumunda, FC-1 Fierce Dragon'un son modeli olan 3.0 versiyonu en umut verici seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu jetin 4++ nesil savaş uçağı olarak sınıflandırıldığını belirtmekte fayda var." dedi.

Fotoğraftaki: Çin ve Pakistan ortak yapımı JF-17 savaş uçağı

TÜRKİYE FİERCE DRAGON İLE TANIŞTI



Türkiye'nin tercihini Çin ve Pakistan ortak yapımı JF-17'ye kaydırma ihtimalini yazan Bulgar basını, "Eğer Türkiye 40 adet FC-1 Fierce Dragon versiyon 3.0'ı satın almayı başarırsa, bu Çin tasarımı bir savaş uçağının önemli bir NATO ülkesine girişine yönelik ilk örnek olmayacak. Aynı zamanda önemli ve yüksek değerli bir işlemi temsil edecektir. Birkaç analist, yaklaşık on yıl önce meydana gelen HQ-9 füzesi olayıyla ilgili birçok Çinli arasında ortak bir anıya dikkat çekti. Son zamanlarda medyada çıkan bazı haberler, Türkiye'nin, ABD ve Avrupa'yı savaş uçağı silah satışına kapı açmaya zorlamak için FC-1 Fierce Dragon 3.0 versiyonunu kullanarak daha önceki stratejisine başvurabileceğini öne sürüyor. Doğru olduğu gibi, FC-1 Fierce Dragon sürüm 3.0, F-16V avcı uçağı ve Typhoon avcı uçağının yanı sıra J-10CE ile boy ölçüşemez." şeklinde makaleyi sonlandırdı.