İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1845
  • EURO
    32,1032
  • ALTIN
    1905.47
  • BIST100
    7690.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Ne F-35 ne F-16 ne de Eurofighter Typhoon! Türkiye tercihini kaydırabilir
Savunma

Ne F-35 ne F-16 ne de Eurofighter Typhoon! Türkiye tercihini kaydırabilir

ABD'nin satacağı savaş uçaklarına alternatif arayan Türkiye, ne F-35 ne F-16 ne de Eurofighter Typhoon jetini tercih etmeyebilir. Uzmanlara göre, Türkiye'nin F-35, F-16 ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının yerine Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17'ye yönelebileceği tahmin ediliyor.

Star Gazetesi21 Aralık 2023 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Ne F-35 ne F-16 ne de Eurofighter Typhoon! Türkiye tercihini kaydırabilir
ABONE OL

Bulgaristan basını bulgarianmilitary.com, Türkiye'nin ABD'den satın alacağı F-16 savaş uçaklarına alternatif olarak arayış içinde olduğu Eurofighter Typhoon, F-35 ve F-16 jetleri hakkında makale kaleme aldı. Makalede uzmanların görüşlerine yer veren Bulgar basını Türkiye'nin Çin ve Pakistan ortak yapımı JF-17'ye yönelebileceğini açıkladı.

NE F-35 NE F-16 NE DE EUROFİGHTER TYPHOON! TÜRKİYE TERCİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bulgar basını yayınladığı makalede, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde sürekli dalgalanmalar yaşandı ve bu durum ABD'nin, Türkiye'nin satın alma niyetleri konusunda anlaşmazlığa düşmesine yol açtı. Sonuç olarak Türkiye, Typhoon savaş uçaklarına erişme arzusuyla Avrupa ile ittifaklar kurmaya çalıştı. Ancak Almanya'nın ambargosuyla karşılaştı." ifadelerini kullandı.

bulgarianmilitary.com, Türkiye'nin alternatif uçak arayışına yönelik, "Türkiye'nin, Çin ve Pakistan'ın ortak geliştirdiği JF-17 Thunder savaş uçağına ulaşmayı düşündüğü yönünde haberler çıkıyor. Daha da önemlisi, bu jet aynı zamanda Çin'in evcil hayvan adı olan Şiddetli Ejderha olarak da biliniyor. Türkiye'nin bu rota üzerinde kesin bir karara varması durumunda, FC-1 Fierce Dragon'un son modeli olan 3.0 versiyonu en umut verici seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu jetin 4++ nesil savaş uçağı olarak sınıflandırıldığını belirtmekte fayda var." dedi.

Fotoğraftaki: Çin ve Pakistan ortak yapımı JF-17 savaş uçağı

TÜRKİYE FİERCE DRAGON İLE TANIŞTI

Türkiye'nin tercihini Çin ve Pakistan ortak yapımı JF-17'ye kaydırma ihtimalini yazan Bulgar basını, "Eğer Türkiye 40 adet FC-1 Fierce Dragon versiyon 3.0'ı satın almayı başarırsa, bu Çin tasarımı bir savaş uçağının önemli bir NATO ülkesine girişine yönelik ilk örnek olmayacak. Aynı zamanda önemli ve yüksek değerli bir işlemi temsil edecektir. Birkaç analist, yaklaşık on yıl önce meydana gelen HQ-9 füzesi olayıyla ilgili birçok Çinli arasında ortak bir anıya dikkat çekti. Son zamanlarda medyada çıkan bazı haberler, Türkiye'nin, ABD ve Avrupa'yı savaş uçağı silah satışına kapı açmaya zorlamak için FC-1 Fierce Dragon 3.0 versiyonunu kullanarak daha önceki stratejisine başvurabileceğini öne sürüyor. Doğru olduğu gibi, FC-1 Fierce Dragon sürüm 3.0, F-16V avcı uçağı ve Typhoon avcı uçağının yanı sıra J-10CE ile boy ölçüşemez." şeklinde makaleyi sonlandırdı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.