Nefes kesen anları Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA havalandı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeyi duyurdu. Bayraktar, "Zor tutuyoruz... Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah..." ifadelerini kullandı.

KRİTİK BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK!

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar ise önemli gelişmeyi "Kritik bir eşiği daha aştık!" sözleriyle duyurdu.

Haluk Bayraktar, "%100 Baykar öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz Bayraktar #KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak..." dedi.