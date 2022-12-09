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Savunma

Nijerya yeni savaş uçakları, helikopter ve İHA'lar alacak

Nijerya'nın güvenlik sorunlarıyla mücadele için savaş uçakları, helikopter ve insansız hava araçları (İHA) alacağı bildirildi.

AA9 Aralık 2022 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Nijerya yeni savaş uçakları, helikopter ve İHA'lar alacak
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Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Komutanı Korgeneral İsiaka Oladayo Amao, yaptığı açıklamada, ülkedeki güvensizlikle mücadele etme kapasitesini artırmak için toplamda 54 savaş uçağı, helikopter ve insansız hava aracı teslim almayı beklediklerini belirtti.

Amao, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin NAF'a araçların teslimatını onayladığını ifade etti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, 2019'dan bu yana terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın yanı sıra silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Bu gruplar, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen ülkede hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya hükümeti, teröristler ve silahlı çete üyeleriyle mücadele kapsamında daha önce ABD'den 12 "A-29 Süper Tucano" tipi savaş uçağı satın almıştı.

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