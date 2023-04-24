Normalleşme kaygısına kapıldılar: Türkiye, Bayraktar TB2 ile Mısır'ı bizden uzaklaştırabilir

ABD medyasının Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşmenin Bayraktar TB2 SİHA satışıyla taçlanacağını yazması Yunanistan'da gündem oldu.

ABD merkezli Forbes haberinde "Libya gibi çeşitli konularda temel anlaşmazlıklar yaşanması rağmen siyasi bir uzlaşma eninde sonunda Kahire'nin eski askeri teçhizatı, özellikle de silahlı insansız hava araçlarını satmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

ABD MEDYASI: TÜRKİYE, MISIR'A BAYRAKTAR TB2 SATABİLİR

Türkiye'nin İHA endüstrisinin Bayraktar TB2 ile yükselişe geçtiğini belirten ABD medyası, "Artık Türkiye ve Mısır yakınlaşma konusunda anlaşan birkaç bölgesel rakibin ayak izlerini takip ederek yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire TB2'yi satın alabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Analistlerin raporlarına işaret eden ABD medyası, normalleşen diplomatik ilişkilerin savunma anlaşmalarına yol açabileceğini kaydetti.

Cezayir, Fas gibi birçok Afrika ülkesinin Türkiye'den SİHA temin ettiği belirtilen yazıda, "Benzer şekilde Ankara, tarafsızlığını göstermek amacıyla Kahire'ye elindeki TB2 veya diğer insansız hava araçlarını ihraç edebilir. Mısır, insansız hava aracı endüstrisini geliştirmekle ilgileniyor ve önemli teknoloji transferlerini içerebilecek ortak üretime ilgi duyabilir" ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2 milyar dolara 120 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı sipariş ettiğini vurgulayan ABD medyası, "Şu anda belirtiler Mısır'ın TB2'leri veya diğer Türk insansız hava araçlarını satın almasının mümkün olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE, BAYRAKTAR TB2 İLE MISIR'I BİZDEN UZAKLAŞTIRABİLİR"

ABD medyasının Türkiye'nin Mısır'a SİHA satabileceğiyle ilgili analiz yazısı ise Yunanistan'da gündem oldu.

Türkiye'nin Mısır'a SİHA satma olasılığını değerlendiren Yunan basını, Ankara'nın Bayraktar TB2 satışıyla Mısır'ı Yunanistan'dan uzaklaştırmaya çalışacağını iddia etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki planlarını uygulayabilmesi ve Türk-Libya Paktı'nı hayata geçirebilmesi için Kahire'yi yanında istediği ifade edildi.



Türkiye-Mısır normalleşmesine dikkat çeken Yunan basını "Türkiye, Bayraktar TB2 ile Mısır'ı Yunanistan'ın yanından alıp Doğu Akdeniz'de Atina'yı tecrit etmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.