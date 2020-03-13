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Savunma

Northop Grumman, hareket halinde kara radarını tanıttı

ABD merkezli, uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Northrop Grumman şirketi, Yüksek Uyarlanabilir Çok Amaçlı Radar sistemini tanıttı.

13 Mart 2020 Cuma 16:24 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 16:24
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Northrop Grumman Corporation, Florida'dEglin Hava Kuvvetleri Üssünde Yüksek Uyarlanabilir Çok Amaçlı Radar (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle /HAMMR) sisteminin tanıtımını tamamladı.

Gerçek mühimmatla düzenlenen ateş gösterisi sırasında, insansız hava aracı hedefini tespit etmek ve izlemek için Yüksek Hareketlilik Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV) üzerine Entegre Hava ve Füze Savunma (IAMD) sensörü olarak monte edilen HAMMR sistemini kullanıldı.

Northrop Grumman'ın HAMMR'ı, yer tabanlı bir anlamda Aktif Elektronik Taranan Dizi (AESA) AN / APG-83 F-16 avcı radarını kullanan kısa ila orta menzilli X-Band Üç Boyutlu (3D) bir radardır. HAMMR, 360 derecelik veya yalnızca sektörel bakış modunda hava gözetimi, silah işaretleme ve karşı ateş hedef alma görevleri için çok amaçlı 3D performansı sağlar.

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