Norveç, Helge Ingstad fırkateynini hurdaya çıkardı

star.com.tr 19 Ocak 2021 Salı 22:34 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 22:34

Norveç Savunma Malzeme Ajansı'nın, Fridtjof Nansen sınıfı fırkateyn KNM Helge Ingstad'ı hurdaya çıkarmak için 11 Ocak'ta Norscrap West ile bir sözleşme imzaladı. Şirket, Hanøytangen'deki tesisinde fırkateyni yıl sonuna kadar hurdaya çıkaracak.

Sözleşmenin yaklaşık 7 milyon ABD doları tutarında olarak değerlendirilirken, geri kazanımla birlikte maliyetin biraz azaltmasının beklendiği aktarıldı.

, Hjeltefjorden'deki Ågåtnes petrol terminalinin dışındaki sularda tanker gemisi Sola TS ile çarpıştıktan sonra ciddi şekilde hasar görmüştü. Kazaya uğrayan fırkateyn daha sonra sığ suda batmış ve firkateynin füzeleri ve torpidoları kurtarılmıştı. Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin 2019'da yaptığı açıklamalara göre, Helge Ingstad'ın onarım maliyetinin gemiyi inşa etmenin maliyetinin yaklaşık üç katından (1,4 milyar doları) fazla olacağı ifade edildi. Geminin söz konusu yüksek onarım maliyeti nedeniyle hurdaya çıkarılacağı düşünülüyor.

star.com.tr Helge Ingstad fırkateyni

2018 yılında