13 Nisan 2020 Pazartesi 17:44 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 17:45

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne ve Maliye Bakanı Bill Morneau, yaptıkları ortak açıklamada, Suudi Arabistan'a silah ihracatını engelleyen moratoryumun kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Champagne ve Bill Morneau, Kanada’nın 2019 yılında BM Silah Satış Anlaşmasını (Arms Trade Treaty /ATT) imzaladığını hatırlatarak Dynamics Corp firmasının 14 milyar dolarlık zırhlı araç ihracatının yeni hükümlere bağlandığını aktardı.

C4 Defence'da yer alan bilgiye göre, Kanada’nın 2014 yılında Başbakanlık görevini yürüten Stephen Joseph Harper’ın döneminde imzalanan anlaşma, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından askıya alınmıştı.

Aracın brüt araç ağırlığı (GVW) 28,100 kg. Caterpillar C13 dizel motorun ürettiği 700 hp güç Allison 2800 otomatik şanzımanla yere iletiliyor.

Aracın gövdesi, mayınlara ve IOD tipi patlayıcı cihazlara karşı daha yüksek mukavemet sağlamak üzere V tipinde tasarlanmış durumda.

Araçta NBC algılama / koruma sistemi, otomatik yangın söndürme ve çok spektrumlu duman bombası, EO / IR sistemleri, 360 derece doğrudan görüş optikleri bulunuyor.

Araçta komutan, nişancı ve şoför görev yapıyor. Araçta dört asker barınabilir. Araç 30mm top ve 7.62mm koaksiyel makineli tüfek ile CMI Defence’in 3000 serisi tareti ile donatılmıştır.