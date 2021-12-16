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Savunma

Ohotnik ilk kez hangardan çıkarıldı

Rus insansız hava aracı (İHA) S-70 Ohotnik'in ilk kez Novosibirsk'teki Çkalov Uçak Fabrikası'ndaki hangardan çıkarıldığı açıklandı.

Sputnik16 Aralık 2021 Perşembe 10:18 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:18
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İHA'nın hangardan çıkarılması, genel olarak ürünün tamamlandığı, hava araçlarında aranan gereksinimlere uygun biçimde tüm ekipmanlarla donatıldığı ve ilk uçuşa hazırlık kapsamında yerdeki testlere geçildiği anlamına geliyor" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ohotnik'in tek başına, grup halinde ve savaş uçakları eşliğinde çok farklı görevleri yerine getirebilen son derece akıllı bir sistem olduğunu kaydeden Krivoruçko, "Bu İHA, yerli savunma sanayisinin tüm başarılarını içinde toplamayı başardı. Az sayıdaki yabancı muadillerinin sahip olduğundan geri kalmayan ve bazı parametrelere göre üstün olan özelliklere sahip" ifadelerini kullandı.

Suhoy şirketi tarafından geliştirilen ve Rus ordusunda saldırı işlevleri bulunan ilk İHA olması beklenen yeni savaş aracı, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak, 'Uçan Kanat' şemasına göre üretildi.

  • Aleksey Krivoruçko
  • Ohotnik

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