Olası 40 adet F-35 satın alımına dikkati çektiler! Bölgede üstünlük Türkiye'ye geçecek

Yabancı basın, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen 2022'ye kadar uçak için çeşitli bileşenler üreterek gelişmiş savaş uçağının üretimine katkıda bulunmaya devam ettiğini açıkladı.

Haberde, Türkiye'nin gelişmiş savaş uçağı filosunu genişletmeye odaklandığı ve sadece programa katkıda bulunan bir ülke olarak değil, aynı zamanda 40 uçağın alıcısı olarak da programa tam katılım sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

ORTA DOĞU'YA DİKKATİ ÇEKTİLER

Bazı uzmanların görüşüne yer verilen haberde, 40 adet savaş uçağı için yapılan yeni teklifin, Türkiye'nin savunma önceliklerinde önemli bir değişimi temsil ettiği vurgulandı. Talebin boyutunun, Türkiye'nin bölgesel güç dinamiklerinde önemli rol oynadığı Orta Doğu'daki stratejik konumunu güçlendirme isteğinin de göstergesi olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE MODERNİZASYONU KENDİSİ YAPACAK

Türkiye'nin F-16 Block 70 alımı için 1,4 milyar dolarlık bir ön ödeme yaptığının altı çizilen habede, Ankara'nın 79 adet modernizasyon kiti almayı planladığı ancak sonradan bu karardan vazgeçtiği ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "40 F-16 Block 70 satın alıyoruz ve 79 adet modernizasyon kiti almayı planlamıştık ancak vazgeçtik. Çünkü fabrikalarımız bu modernizasyonu kendileri yapabilecek durumda" demişti. Söz konusu kararın 'şaşırtıcı' olduğu ifade edilen haberde, Ankara'nın, modernizasyon çabasını kendi yerel kaynaklarını kullanarak üstlenmeye karar verdiğinin altı çizildi.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAYACAK

F-35'in satın alınmasının Türkiye'nin hava üstünlüğünü önemli ölçüde artırmasına ve filosunu mevcut en gelişmiş teknolojiyle modernize etmesine olanak tanıyacağı ifade edilen haberde ayrıca, F-35'lerin Türkiye'ye, özellikle Orta Doğu'da askeri operasyonlar yürütmeye devam ettiği bir dönemde, bölgesel hava üstünlüğünde önemli bir avantaj sağlayacağı belirtildi.

RUSYA VE İRAN DETAYI

Gelişmiş savaş uçaklarının tedarikinin, Türkiye'nin bölgede baskın askeri güç konumunu artırması açısından hayati önem taşıdığı aktarılırken, ABD ve NATO müttefikleri için Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesinin birçok kişinin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişme olacağı ifade edildi. Haberde, "Türk ordusunun Orta Doğu'daki büyük varlığı özellikle de Rus ve İran etkisine karşı Ankara'yı Batı için değerli bir ülke haline getirir" denildi.

Türkiye'nin 40 adet F-35 satın alması durumunda, Suriye, Rusya ve İran savunma sistemleri üzerindeki baskının önemli ölçüde artacağı vurgulandı.

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