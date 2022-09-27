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Savunma

Ölüm makinası Light Combat envantere giriyor! Sınırlı sayıda üretildi

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) ölüm makinası olarak adlandırdığı hafif muharebe helikopteri Light Combat'ı (LCH) ekim ayı başında envantere dahil etmeye hazırlanıyor. Hava kuvvetleri bünyesinde Chinooks ve Apache gibi helikopterler de görev yapıyor.

27 Eylül 2022 Salı 22:18 - Güncelleme:
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Hindistan Hava Kuvvetleri, 3 Ekim'de Jodhpur hava kuvvetleri istasyonunda Hafif Muharebe Helikopterlerini (LCH) resmi olarak hizmete sokmaya hazırlanıyor. Hindistan merkezli savunma şirketi Hindustan Aeronautics (HAL) tarafından geliştirilen LCH, hava muharebesinde insansız hava araçları ile de savaşabiliyor. Söz konusu teslimat törenine Savunma Bakanı Rajnath Singh de katılacak. Öte yandan törene Kabine Güvenlik Komitesi'nin de hazır bulunacağı bildirildi.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLDİ

Sınırlı sayıda üretilen ve envantere katılacak 15 helikopterden 10'unun hava kuvvetlerine diğer 5'inin ise ordu içerisinde kullanılacağı bildirildi. Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, mühimmatla dolu helikopterin 5 bin metre irtifadan inip kalkabileceğini söyledi. Bu teslimatla birlikte göreve başlayacak olan helikopterlerin daha çok Ladakh ve çöl bölgelerinde görev yapacağı öğrenildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri böylelikle, Chinooks, Apache saldırı helikopterleri ve şimdi de LCH'lerin devreye girmesiyle son 4 yıl içinde filosuna çok sayıda helikopter eklemiş oldu.

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