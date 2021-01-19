Onarılan Su-24MR keşif uçağı Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

star.com.tr 19 Ocak 2021 Salı 19:00 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 19:00

Ukroboronprom'un basın servisinin bildirdiğine göre, Mykolaiv Uçak Onarım Fabrikası NARP, bir adet onarılan Su-24MR keşif uçağını Ukrayna ordusuna teslim etti.

Mykolaiv Uçak Onarım Fabrikası uzmanları, uçağın tüm bileşenlerini kontrol ettikten ve değişim işlemlerini tamamladıktan sonra orta düzeyde bir onarım gerçekleştirdiler. Sonrasında Su-24MR, Ukraynalı pilotlar tarafından başarıyla test edilip kabul edildi. Ana üssüne uçuş gerçekleştiren Su-24MR, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma kabiliyetini desteklemek üzere konuşlandırıldı.

Su-24MR, 400 km'ye kadar derin keşif yapabilen süpersonik bir keşif uçağıdır. Bu amaçla, düşman tahkimatlarını ve ekipmanlarını, hassas yüksek çözünürlüklü kameralar, radyo algılama sistemleri ve kamufle edilmiş nesneleri tespit etmek için kızılötesi sensörler dahil yer hedeflerinin izlenmesine izin veren yana bakan radarla donatılmıştır.

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