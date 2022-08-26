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Savunma

Onay verildi: 40 adet UH-60M Black Hawk alacaklar

ABD, Avustralya'ya muhtemel 1,95 milyar dolarlık askeri helikopter satışına onay verdi. Bu karar ile birlikte Avustralya, 40 adet UH-60M Black Hawk tipi helikopter satın alacak.

IHA26 Ağustos 2022 Cuma 00:33 - Güncelleme:
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ABD, Avustralya'ya askeri helikopter satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avustralya'ya muhtemel 1,95 milyar dolarlık askeri helikopter satışına onay verdiği bildirildi.

1,95 MİLYAR DOLARLIK UH-60M BLACK HAWK ALACAKLAR

Pentagon, Avustralya'nın 40 adet UH-60M Black Hawk tipi helikopter satın almak istediğini ve ana yüklenicinin Lockheed Martin firması olacağını ifade etti. Pentagon'un Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ise muhtemel satış hakkında Kongre'yi bilgilendirdi.

Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını artırmaya çalışırken, Avustralya son birkaç yıldır savunma harcamalarını artırıyor. Geçtiğimiz yıl Avustralya, ABD ve İngiltere'den nükleer denizaltı satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya mobil roketatarlar ile diğer müttefiklerine 3,1 milyar dolara varan çeşitli silah satışlarını onaylamıştı.

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