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Savunma

Orduları Türk silahlarıyla güçlenecek! Teröre SİHA darbesi

Türk SİHA teknolojisi dünyayı cezbetmeye devam ediyor. Fas, Cezayir, Ruanda ve Nijerya'nın ardından Afrika'da bir ülke daha Baykar üretimi Bayraktar TB2'lere talip oldu. Nijer de, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesini Türk SİHA ve zırhlı araçları ile verecek.

Euronews21 Kasım 2021 Pazar 17:48 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 17:56
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Türkiye, Nijer'e "TB2" modeli SİHA, eğitim uçağı HÜRKUŞ ve zırhlı araçlar satma konusunda anlaşma sağladı.

Euronews'in haberine göre, Nijer'in SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araçları komşu ülke Mali'den gelip saldırılar düzenleyen El-Kaide ve DEAŞ militanlarına karşı kullanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda yaptığı görüşmede bu ülke ile yapılan savunma sanayi ihaleleri de gündeme geldi.

AFP'ye konuşan Nijerli yetkililer, bu ülkenin Türkiye'den SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araç satın alma planlarını teyit etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından önceki gün yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijer'in Türkiye'den tedarik edeceği TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve zırhlı araçların bu ülkenin askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını dile getirdiği aktarılmıştı.

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