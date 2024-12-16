Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez, ALPİN İnsansız Helikopter'in operasyonel başarısının ardından geliştirdikleri Alpin-2 platformunun bu sözleşme kapsamında yer aldığını aktardı.

Dönmez, Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopteri olarak savunma sanayinde önemli bir konumda olan ALPİN'in hem Türkiye hem ihracat pazarı için kritik bir ürün olacağını ifade ederek, "İmzaladığımız sözleşme kapsamında Alpin-2 platformumuzun satışı gerçekleşmiş olup, böylelikle yerli milli savunma sanayi teknolojilerine olan katkımız daha da güçlenmiş olmuştur. Muhtelif adetlerde teslimatlarımızı 2025 yılı içerisinde yapıyor olacağız" dedi.