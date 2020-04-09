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Savunma

Türk SİHA'larına büyük övgü: Orta Doğu'nun yeni süper gücü Türkiye

ABD'li National Interest dergisi Türk SİHA'larına övgüler yağdırdı. Dergide “Türkiye: Orta Doğu'nun Yeni Drone Süper Gücü” başlığıyla yer alan yazıda çarpıcı ifadeler yer aldı.

09 Nisan 2020 Perşembe 14:24 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:24
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Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA&SİHA) teknolojilerinde geldiği nokta, konunun uzmanlarınca takdir toplamaya devam ediyor. ABD merkezli yayın yapan National Interest dergisi, TSK'nın emrindeki SİHA'ların Barış Kalkanı Harekâtı sürecinde Rus yapımı Pantsir'leri yok ettiğini hatırlatarak, “Rusya, Suriyeli müşterisini bu SİHA'lardan koruyabilecek mi?” sorusuna yanıt aradı.

Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojisinde geldiği nokta ve bu cihazların üretim ve kullanım süreçlerinde elde ettiği tecrübe ve birikim, konunun uzmanları tarafından takdir görmeye devam ediyor.

Haberde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) filosunda yaklaşık 130 SİHA bulunduğu ve tamamının aktif olarak farklı coğrafyalarda kullanıldığı kaydedildi.

“Türkiye: Orta Doğu’nun Yeni Drone Süper Gücü” başlığıyla yayımlanan yazıda, TSK filosundaki SİHA’ların son olarak Barış Kalkanı Harekâtı’nda başarıyla kullanıldığı ve Rusya’nın Esed rejimine verdiği karadan havaya füze atan Pantsir sistemlerini tek tek avladığı hatırlatıldı.

TSK’ya ait silahsız hava araçlarının Suriye sahasında “asimetrik bir güç” oluşturduğu ifade edilen makalede “Rusya, Suriyeli müşterisini SİHA’lardan koruyabilecek mi?” sorusuna yanıt aranarak, Esed rejiminin bu üstün teknolojiye verecek bir cevabı olmadığının altı çizildi.

(Akşam.com.tr)

Ayşe teyzeden Milli Dayanışma'ya destek

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