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Savunma

Ortak savaş uçağı üretecekler! İki ülke elini taşın altına koydu

İngiltere ve Japonya, İtalya ortak savaş uçağı üretme kararı aldı. Gelen bilgilere göre uçağın maliyetinin çoğunu İngiltere ve Japonya üstlenecek. İtalya'nın ödeyeceği tutar maliyetin 5'te biri oranında olacak.

Reuters15 Mart 2023 Çarşamba 14:10 - Güncelleme:
Ortak savaş uçağı üretecekler! İki ülke elini taşın altına koydu
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İngiltere ve Japonya, İtalya ile ortaklaşa gelişmiş savaş uçağı üretmek için yapacağı projenin maliyetinin çoğunu karşılayacak. İki kaynağın verdiği bilgiye göre, İtalya genel geliştirme maliyetinin yalnızca yaklaşık beşte birini üstlenecek.

On milyarlarca dolara mal olması beklenen Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP) kapsamında üretilecek savaş uçaklarının 2030'ların ortasında kullanılmaya başlaması planlanıyor.

Müzakerelere dair bilgi sahibi kaynaklardan biri Reuters'a verdiği bilgide, "Japonya ve İngiltere, muhtemelen projenin maliyetini yaklaşık %40'arlık şekilde üstlenecek" dedi. Basına konuşma izni bulunmayan ve bu yüzden isminin gizli kalmasını isteyen kaynak, programın detaylarından çoğunun henüz kararlaştırılmadığını belirtti.

Japonya ile Avrupa'nın büyük askeri projelerde iş birliği yapıp yapamayacağı konusunda bir test niteliği taşıyacak yüksek önemdeki ortak proje konusunda açıklanan ilk detaylardan biri maliyetlerin paylaşımı oldu.

Japonya savunma bakanlığı, müzakerelerin devam ettiğini açıkladı ve maliyet paylaşımına dair sorulara yanıt vermedi.

Üç ülkenin savunma bakanları, proje üzerinde Aralık'ta anlaşmalarından beri ilk kez yüz yüze görüşmek için yarın Tokyo'da toplanacaklar.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "GCAP, bir aşk macerası olmayacak; bir evlilik olacak" dedi.

Japonya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından yalnızca ABD ile büyük savunma projeleri yürütüyordu. Fakat Japonya son yıllarda komşusu Çin'in askeri gücü büyüdükçe, İngiltere ve Avustralya'nın da aralarında olduğu ABD'nin diğer müttefikleriyle de iş birliği yapmaya başladı.

Kaynaklar, üç ülkenin ortak geliştirme organizasyonunun 2025'te uçağa yönelik çalışmaya başlayacağını belirttiler.

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