Ortaya çıkan uydu görüntüleri şaşkına çevirdi! Çölde inşa etmişler

Milliyet 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:21

Çin, son yıllarda ordusunu büyük ölçüde geliştirdi. Güney Çin Denizi, Tayvan ve Hint-Pasifik'teki askeri üstünlük savaşında gerilimler arttıkça, Pekin'in kapasitesi ve niyetleri ABD'yi giderek daha fazla ilgilendiriyor.

Pekin'in askeri teknolojik yükseltmeleri, erişimi engellemek ve muhtemelen düşman gemileri batırmak için karadan, denizden ve havadan fırlatılmak üzere tasarlanan füzelerin geliştirilmesini de içeriyor.

Son aylarda, Pekin'in kendi toprakları olduğunu iddia ettiği ve ilhak etmekle tehdit ettiği ada cumhuriyeti Tayvan'ın hemen güneybatısındaki Çin askeri uçuşlarında önemli bir artış görüldü. Tayvan'a silahlarının çoğunu Washington sağlıyor ve ABD yasaları, adanın kendisini savunmasını ve kendisine yönelik tehditleri "ciddi endişe" olarak ele almasını sağlamasını şart koşuyor.

En son bu ay Pentagon, Çin'in nükleer gücünü ABD yetkililerinin bir yıl önce tahmin ettiğinden çok daha hızlı genişlettiğini söyleyen bir rapor yayınladı. Rapora göre, bu, Pekin'in yüzyılın ortasına kadar ABD'nin küresel gücünü yakalamasını veya aşmasını sağlamak için tasarlandı.

Ülkenin donanması ve sahil güvenliği de gemi sayısını rekor bir hızla artırıyor ve Pekin yönetimi bunları, Çin'in neredeyse tamamı üzerinde hak iddia ettiği stratejik su yolu olan Güney Çin Denizi'nde yoğunlaştırıyor.

Maxar tarafından yayınlanan görüntüler, bir dizi siyasi ve ekonomik mesele üzerinde anlaşmazlığa düşen dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki askeri çatışma olasılığına dair artan endişelerin ortasında geldi.

ABD GEMİLERİNİN MAKETLERİNİ YAPIYOR

Milliyet'in haberine göre, Uydu görüntüleri, Çin'in kuzeybatı çölünde gelecekteki bir deniz savaşına hazırlık olarak, ABD Donanmasına ait uçak gemisi ve destroyerinin maketlerini inşa ettiğini gösteriyor.

Colorado merkezli uydu görüntü şirketi Maxar Technologies tarafından Pazar günü çekilen görüntüler, bir ABD uçak gemisinin ve demiryolu rayına oturtulmuş en az bir destroyerin ana hatlarını gösteriyor. Görüntü kuzeybatı Sincan bölgesindeki bir Taklamakan Çölü ilçesi olan Ruoqiang'a ait.

ABD Deniz Enstitüsü web sitesinde, ABD gemilerinin maketlerinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından geliştirilen yeni bir hedef taliminin parçası olduğunu söyledi. Çin'in devasa askeri yatırımının, ABD ve diğer ülkelerin deniz kuvvetlerine karşı koymayı amaçladığı belirtiliyor.