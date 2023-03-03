Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne üst düzey ziyaret

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Robert Hranj, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hırvatistan Savunma Bakanı Sayın Dr. Mario Banozic ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Sayın Oramiral Robert Hranj, beraberlerindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Banozic ve Hranj'a, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından ziyaretin anısına hediye takdim edildi.