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Savunma

''Özgür''lük için geri sayım... İsmail Demir: F-16 uçakları Türk uçağı olacak

TSK envanterinde bulunan F-16'lar 'Özgür'leştiriliyor. İsmail Demir, F-16 Modernizasyon Projesi 'Özgür' ile F-16 uçakların Türk uçağı olacağını belirtti.

18 Mayıs 2023 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
''Özgür''lük için geri sayım... İsmail Demir: F-16 uçakları Türk uçağı olacak
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Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, F-16 Modernizasyon Projesi 'Özgür' ile F-16 uçakların Türk uçağı olacağını belirtti.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"F-16 malum bizim hazır aldığımız bir sistem. Onların ÖZGÜR'leşmesi demek, bizim savunma sanayiinde ana prensibimiz olan dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir adımı."

"(Fırlatma üssü hakkında) Kırklareli'nde İğneada'da fırlatma, Kefken Adası'nda ise izleme tesisi inşa ediyoruz. İlk uydumuzu gelecek sene, kendi roketimiz ile İğneada'dan fıraltacağız. Tesisin kurulum faaliyetleri başladı. ArGe'si ise Roketsan tarafından gerçekleştirildi."

"Bizi izlemeye devam edin. Uzun menzilli sistemlerin haberlerini yakında vereceğiz."

  • ismail Demir
  • F-16
  • ÖZGÜR
  • Modernizasyon

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