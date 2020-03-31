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Savunma

Pakistan 282 adet T-55 tankı alıyor

Pakistan, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri envanterinde rezerv halde bulunan 282 adet T-55H Ana Muharebe Tankı (AMT)'nı, modernize edilmiş halde satın alacak.

31 Mart 2020 Salı 17:44 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 17:44
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Pakistan ile Sırbistan; 25-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Belgrad’da gerçekleştirilen PARTNER 2019 Savunma Fuarı esnasında, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri envanterinde rezerv halde bulunan 282 adet T-55H ana muharebe tankının, modernize edilerek Pakistan’a satışına yönelik anlaşma için mutabık kaldı.

SavunmasanayiST'te yer alan habere göre, bu kapsamda ilgili satın alım sözleşmesinin, gelecek haftalarda iki ülke arasında imzalanması planlanıyor.

Pakistan, halihazırda az sayıda T-54 ve T-55 ana muharebe tankına sahip.

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