Pakistan Donanması ikinci Yarmook sınıfı korveti teslim aldı

star.com.tr 13 Kasım 2020 Cuma 22:48 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 22:48

Pakistan Donanması Romanya’daki Damen Tersanesi’nde inşa edilen PNS Tabuk korvetini teslim aldı.

Gemi, Pakistan Savunma Bakanlığı tarafından 2017 yılında Damen ile imzalanan iki gemi siparişinin bir parçası. Her iki gemi de Romanya'daki Damen Galati Tersanelerinde inşa edildi.

PNS Yarmook isimli ilk birlik, bu yılın Şubat ayında Pakistan Donanması filosuna katıldı.

PNS Tabuk , karmaşık bir deniz ortamında geniş bir operasyon yelpazesi sunan, son derece uyarlanabilir çok amaçlı bir platformudur. Bir helikopter ve bir İHA ve aynı anda iki rijit gövdeli şişme bot bulundurabilir.

Damen Tersaneleri genel müdürü Flemming Sorensen, “Damen 1986'dan beri Pakistan'da birçok projede yer aldı ve Damen bu kalıcı ve güvenilir işbirliğinden gurur duyuyor”. şeklinde konuştu. Ayrıca, projenin başarısının, dahil olan herkes arasındaki yakın işbirliğinin sonucu olduğuna dikkat çeken Sorensen, “Böyle bir başarı ancak iyi koordinasyon, becerikli işçilik, mükemmel ekip çalışması ve ilgili tüm taraflar arasında iyi bir işbirliği ile mümkündür. Pandeminin eşi görülmemiş zorluklarına rağmen, Pakistan, Romanya ve Hollandalı proje ekipleri, başarılı bir sonuca varıncaya kadar çalışmalarını sürdürmeye azimle çabaladılar”. ifadelerini kullandı.

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Damen'in Galati'deki tersanesi, Hollanda Kraliyet Donanması için son yedi karmaşık deniz gemisi ve Romanya Sınır Polisi'nin amiral gemisi Stefan cel Mare açık deniz devriye gemisi de dahil olmak üzere savunma ve güvenlik bölümü için 40'tan fazla gemi inşa etti.