Pakistan, donanmasını modernize etmeyi planlıyor

star.com.tr 20 Ekim 2020 Salı 21:23 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 21:23

Pakistan, Hindistan tehdidine karşı donanmasını modernize etmeyi planlıyor. Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zafar Mahmood Abbasi, Deniz Kuvvetlerinin önceliğinin "savaşa hazır olma ve saldırı kapasitesi" olduğunu belirtti.



Amiral Zafar Mahmood Abbasi, 6 Ekim'de düzenlenen komuta değişikliği töreninde, satın alma ve geliştirme programlarının ana hatlarını çizdi.

Plana göre, Pakistan Donanmasında bulunan savaş gemilerinin sayısı 50'ye çıkarılacak. Hangor denizaltısında konuşlandırılacak mürettebatın eğitimi için Çin’den Yuan sınıfı denizaltı ülkeye bedelsiz transfer edilecek. Yerli tasarımın teşvik edilmesi için Pakistan Donanma Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kurulacak. Gemi konuşlu P282 hipersonik balistik füzenin geliştirilmesine devam edilecek ve orta irtifada, uzun ömürlü insansız savaş hava araçlarının yanı sıra 2025 yılına kadar hizmete girecek olan 20 yerli savaş gemisi üretilecek.

Bazı analistler, Pakistan'ın ortaya koyduğu programların Hindistan'a karşı yeteri derecede caydırıcı olup olmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

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