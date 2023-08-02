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Savunma

Pakistan: MİLGEM projesi Türkiye ile stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ortak işbirliği temeline dayanan MİLGEM projesinin Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Pakistan: MİLGEM projesi Türkiye ile stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası
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Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şerif ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi PNS TARIQ'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katıldı.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, ortak işbirliği temeline dayanan MİLGEM projesinin Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, yeni teknolojilerde ve ortak savunma üretiminde ikili savunma işbirliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

- İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel durum ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren meseleler ele alındı.

Şerif, iki ülke arasındaki güçlü ikili işbirliğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, bu kardeşçe ilişkilerin karşılıklı olarak ödüllendirici şekilde ticari ve ekonomik bağlara dönüştürülmesinin altını çizdi.

Başbakan Şerif, araştırma ve kalkınma, bilgi teknolojisi, enerji, altyapı, gıda güvenliği, turizm ve maden sektöründe ortak işbirliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

- ANLAŞMA 2018'DE İMZALANMIŞTI

Pakistan, Türkiye ile 2018'de 4 MİLGEM korveti için anlaşma imzalamıştı.

MİLGEM projesi kapsamında üretilen korvetler, 2 adet 6'şar hücreli satıhtan havaya güdümlü mermi sistemi, 2 adet 3'er lançerli satıhtan satha güdümlü mermi sistemi, 76 milimetre ana batarya top, torpido fırlatma sistemi, yakın hava savunma sistemi, 2 adet 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top sistemi (STOP), karinaya monteli sonar ve torpido karıştırma ve aldatma sistemi (TKAS) özellikleriyle öne çıkıyor.

Proje kapsamında 2 gemi İstanbul'da, 2 gemi ise Karaçi'de üretiliyor.

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