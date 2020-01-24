Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

star.com.tr 24.01.2020 09:47 - Güncelleme: 24.01.2020 09:50

Hindistan ile Rusya arasında 2018'de imzalanan 5,43 milyar dolarlık S-400 sözleşmesi Pakistan'ın tepkisine neden oldu.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayşe Faruki, Hindistan'ın S-400 alımına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu alımın bölgede gereksiz bir silahlanma yarışını körükleyeceğini, ve bölgedeki istikrarı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Pakistan'ın caydırıcılığını sürekli tutmak için teknolojik kabiliyete sahip olduğunu söyleyen Faruki, balistik füze savunmasının yanıltıcı bir güvenlik hissine neden olmaması gerektiğini söyledi.

Faruki'nin açıklaması, Pakistan'ın yeni nükleer yetenekli füzesi Gaznevi'yi test ettiği gün geldi.

Pakistan Ordusu dün, 290 kilometre menzile sahip karadan karaya nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Gaznevi (Ghaznavi) füzesinin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Hindistan'daki Rus Büyükelçiliği Başkan Yardımcısı Roman Babuşkin'e göre Yeni Delhi, S-400'ün için ilk avans ödemesini geçtiğimiz yılın sonlarında yaptı ve teslimatların 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Washington ise, S-400'ün NATO savunma altyapısıyla “uyumsuz” olduğunu ve F-35 için bir tehdit oluşturduğunu savunarak müttefiklerinin Rus sistemlerini almasına karşı çıkmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın başlarında bir ABD müttefiki olan Hindistan'ın, S-400 almaktan vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde Türkiye gibi benzer yaptırımlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

Hindistan ise, diğer ülkelerin 'ulusal savunma konusunda alınan kararlara' karışamayacağını söylüyor.