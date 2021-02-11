Pakistan, yerli üretim füzesi ''Babür''ü test etti

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 13:56 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:56

Ordudan yapılan açıklamada, füzenin 490 kilometre mesafeye kadar kara ve deniz hedeflerinin yüksek isabetle vurduğu belirtildi. Füzenin ateşlenmesinde de yerli üretim Çok Namlulu Füze Fırlatma Aracı'nın kullanıldığı ifade edildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ve ordu komutanları, füzenin üretiminde emeği geçen bilim insanları ve mühendislere teşekkür etti.

Pakistan'ın füze programı, rutin olarak füze denemeleri yapan komşu Hindistan'dan gelebilecek tehditlere karşı koymayı hedefliyor.

Nükleer silahlara sahip iki ülke, 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana Keşmir bölgesindeki egemenlik ihtilafı nedeniyle 3 defa savaşa girdi. Halen ateşkes sınırı konumundaki Fiili Kontrol Hattı'nda (LOC) yaşanan çatışmalar nedeniyle iki ülke zaman zaman savaşın eşiğine gelebiliyor.