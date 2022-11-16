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Savunma

Pakistan'da TEI rüzgarı!

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) ürettiği TEI-TS1400, TEI-PD170, TEI-PG50, TEI-TJ90 ve TEI-TJ60 özgün motorlar, Pakistan'da devam eden 'Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022'de sergileniyor. Fuar çok sayıda ikili görüşmeye ev sahipliği yapacak.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 17:06 - Güncelleme:
Pakistan'da TEI rüzgarı!
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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Karaçi kentinde dün başlayan fuarın ilk gününde ziyaretçilerin TEI standına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

TEI'nin fuarda, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, ilk iki zamanlı havacılık motoru TEI-PG50'nin yanı sıra TEI-TJ90 ve TEI-TJ60 turbojet motorlarını sergilediği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özgün motorlarının yanında aynı zamanda özgün motorları için geliştirdiği alt sistemleri de sergileyen TEI'nin standında, TEI-PD170 turbodizel havacılık motorunda kullanılan alternatör ve merkezi güç ünitesi de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Çok sayıda ikili görüşmeye ev sahipliği yapacak etkinlik boyunca TEI, Pakistan ve bölgedeki ihracat fırsatlarını takip edecek."

Açıklamada, IDEAS 2022 Fuarı'nın 18 Kasım'da sona ereceği bildirildi.

  • Pakistan
  • IDEAS 2022 Fuarı
  • TEI-TS1400 TEI-PD170 TEI-PG50 TEI-TJ90 ve TEI-TJ60

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