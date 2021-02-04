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Savunma

Pakistan'dan kısa menzilli balistik füze testi

Pakistan, Ghaznavi kısa menzilli balistik füzeyi başarıyla test ettiğini açıkladı.

star.com.tr04 Şubat 2021 Perşembe 20:35 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 20:35
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Pakistan ordusu, nükleer ve konvansiyonel savaş başlıklarını yaklaşık 290 kilometreye kadar taşıyabilen kısa menzilli karadan karaya balistik füzeyi başarıyla test ettiğini duyurdu.

Ghaznavi balistik füzesinin testinin, Pakistan Ordusu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan yıllık saha eğitim tatbikatının bir parçası olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatı yöneten Korgeneral Muhammed Ali, Ghaznavi kısa menzilli balistik füzenin "operasyonel hazırlığına" ve "silah sistemini idare edip çalıştırmasına" övgüde bulunarak, füze testinin yıllık tatbikatın "doruk noktası" olduğunun altını çizdi.

star.com.tr

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