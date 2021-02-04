Pakistan'dan kısa menzilli balistik füze testi

star.com.tr 04 Şubat 2021 Perşembe 20:35 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 20:35

Pakistan ordusu, nükleer ve konvansiyonel savaş başlıklarını yaklaşık 290 kilometreye kadar taşıyabilen kısa menzilli karadan karaya balistik füzeyi başarıyla test ettiğini duyurdu.

Ghaznavi balistik füzesinin testinin, Pakistan Ordusu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan yıllık saha eğitim tatbikatının bir parçası olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatı yöneten Korgeneral Muhammed Ali, Ghaznavi kısa menzilli balistik füzenin "operasyonel hazırlığına" ve "silah sistemini idare edip çalıştırmasına" övgüde bulunarak, füze testinin yıllık tatbikatın "doruk noktası" olduğunun altını çizdi.

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