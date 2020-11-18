star.com.tr 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:39 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 18:39

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Proje 22800 Karakurt Sınıfı, Pantsir-M hava savunma sistemi ile donatılan ilk korvet Odintsovo’nun 21 Kasım tarihinde hizmete alınacak.

Bu savaş gemisi, Rus Donanması'nın Pantsir-M hava savunma sisteminin deniz versiyonu ile donatılan ilk korvet olma özelliğine sahip.

Temmuz ayında kabul testlerine başlanan platformun durum ve deniz testlerinin tamamlandığını teyit eden kabul sertifikası onaylandı.

Aynı zamanda yüksek hassasiyetli Kalibr-NK seyir füzelerinin yanı sıra son teknoloji kontrol, iletişim, navigasyon, radyo-elektronik savaş ve sabotaj önleme sistemleri ile donatılan Karakurt Sınıfı korvetlerden toplam 18 adet inşa edilmesi hedefleniyor.



Gemiye yönelik olası saldırı gerçekleştiren dört hedefe eşzamanlı ateşleme kabiliyetine sahip Pantsir-M, güdümlü füzeleri 20 km mesafe ve 15 km irtifada etkisiz hale getirebiliyor.

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