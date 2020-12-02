Patriot sisteminin eşdeğeri olarak adlandırılıyor! İlk teslimat gerçekleşti

star.com.tr 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:59 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:59

Güney Kore resmi ajansı Yonhap'ın DAPA'dan aktardığına göre, ABD yapımı Patriot füze savunma sisteminin Kore eşdeğeri olarak adlandırılan, yeni yükseltilmiş bir hava savunma füze sistemi Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

M-SAM olarak da bilinen Cheongung II, birinci nesil Cheongung SAM'ın yükseltilmiş bir sürümüdür. Gelişmiş versiyon, sadece uçakları değil, aynı zamanda yaklaşık 20 km menzildeki balistik füzeleri de önlemek için tasarlanmıştır.

Güney Kore'nin yerli olarak geliştirilmiş ilk orta menzilli satıhtan havaya güdümlü füzesi olan Cheongung II, Gheongung I'in yükseltilmiş versiyonudur. Söz konusu yeni versiyon sistemin geliştirilmesine 2012 yılında başlandı.

Cheongung II'nin, Güney Kore füze savunma kalkanı için "bel kemiği" olacağı düşünülürken, kara versiyonlarına ek olarak, deniz versiyonunda da çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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