Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya ABD'den ve Avrupa ülkelerinden askeri destekler gelmeye devam ediyor. Kiev hükümetine yardım gönderdiğini açıklayan Almanya, füzelerle birlikte IRIS-T SLM (orta menzilli) hava savunma sistemi ve IRIS-T SLS (kısa menzilli) sistemi Ukrayna'ya teslim etti. Yardım paketinde ayrıca Patriot fırlatıcısı da yer alırken Almaya'nın Ukrayna'yı her şartta desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Almanya'nın gönderdiği askeri yardım paketinde şunlar yer alıyor:

-15 Leopard 1 A5 tankı, iki adet Gepard kundağı motorlu uçaksavar sistemi, mayın korumalı 30 adet MRAP zırhlı araç, PzH 2000 kundağı motorlu obüs, kinetik savunma sistemlerine sahip 12 zırhlı araç, iki TRML-4D radarı, AIM-9L/I-1 Sidewinder güdümlü füzeler, Leopard 1 ve Leopard 2 tankları için mühimmat, 120 GMW el bombası fırlatıcısı, 52.000 adet 155mm mermi, Gepard sistemleri için 65.000 mermi, 30 Vector drone, 24 RQ-35 Heidrun drone, 14 Hornet XR drone, 5 AMPS helikopter öz savunma sistemleri, 45 dalış scooter'ı, 12 Zetros kamyonu ve sekiz Zetros yakıt tankeri, , 200 MG4 makineli tüfek, 420 MK 556 tüfekler, 80 HLR 338 keskin nişancı tüfeği, 100 CR 308 tüfek.

SCHOLZ BİZZAT DUYRUMUŞTU

Almanya tüm bunların yanı sıra jeneratör, çadır, 120 mm havan mermisi, mayın temizleme ekipmanı ve hafif silah mühimmatı da gönderdiğini bildirdi.

Eylül ayının başında Şansölye Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna için 17 IRIS-T hava savunma sistemi sipariş ettiğini duyurmuştu. Aynı zamanda bunlara sekiz orta menzilli (SLM) sistem ve dokuz kısa menzilli (SLS) sistem de dahil edildi.