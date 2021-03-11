Pentagon itiraf etti! F-35'lere karşı 2048'e kadar uzatıldı

11 Mart 2021 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 17:47

F-35 savaş uçağı projesi, ABD'nin 400 milyar dolarlık maliyetiyle en büyük savunma projelerinden biri.

İlk adımları 90'lı yıllara dayanan proje üzerindeki baskı sebebiyle belki de en zor günlerini yaşıyor.

İngiltere'nin savaş uçağı alımını iptali ve yaşanan son gelişmeler projenin geleceğine ilişkin kaygıları da artırdı.

PROJEYLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER BİTMİYOR

ABD'nin büyük umutlarla başladığı F-35 projesi tartışılmaya devam ediyor. Medyadan siyaset dünyasına birçok olumsuz görüş var. İşte o eleştirilerin yükseldiği noktalardan biri de Kongre binasının koridorları.

"F-35 PROJESİ FACİAYA DÖNÜŞTÜ"

Temsilciler Meclisi Üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, F-35 üretim ve alım programlarını 'facia' olarak niteledi.

Smith eleştirilerini, "ne kadar harcadığımız ve karşılığında ne aldığımıza baktığımızda bu acı veriyor" sözleriyle değerlendirdi.

ABD'NİN F-35 ÇIKMAZI

TRT Haber'in haberine göre, basında yer alan haberler de Pentagon'un projedeki başarısızlığını kabul ettiği yönünde.

F-16 uçaklarının envanterde kalma süresinin 2048'e uzatılması ipucu olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre yüksek maliyetinin yanı sıra hala çözülemeyen başka sorunları da var.

"YETENEKLİ BİR UÇAK OLSA DA MANEVRA KABİLİYETİ DÜŞÜK"

F-35'in beşinci jenerasyon yetenekli bir uçak olduğunu söyleyen Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cenk Özgen, uçağın manevra kabiliyetinin düşük olması gibi dezavantajları olduğunu da aktardı.

Uçakla ilgili ana bilgilerin Amerika'nın kontrolünde olması, uçuş bilgilerinin anında üretici firmaya iletilmesi de proje ortakları ile alıcılar tarafından eleştiriliyor.

İNGİLTERE'DEN "İPTAL" KARARI

Bir diğer kaygı unsuru da iptaller..

İngiltere, tasarruf gerekçesiyle 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti.

Bir diğer gelişme de ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetime gelmesi ile yaşandı.

Beyaz Saray'ın yeni sahibi Biden yönetiminin ilk icraatlarından biri de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 23 milyar dolarlık silah satışını durdurmak olmuştu. Bu satışın büyük bir bölümünü proje kapsamında üretilen 50 adet savaş uçağı oluşturuyordu.

Görünen o ki, 20 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan proje, soru işaretlerini gideremez ve yeni pazarlar bulamazsa bir başarısızlık hikayesine dönüşecek.