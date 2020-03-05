Pentagon: Japonya ve İtalya'da F-35 üretimi durdu

star.com.tr 05 Mart 2020 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:31

Pentagon'un üst satın alma yetkilisi ve Savunma Müsteşarı Ellen Lord Washington'daki bir savunma konferansında gazetecilere verdiği demeçte, “Japonya'da, bir hafta boyunca [fabrika] kapatıldı.” ifadelerini kullandı.

Lord ayrıca İtalya'daki F-35 fabrikasındaki Lockheed işçilerin evden çalışmaya yönlendirildiğini öğrendiğini de söyledi.

F-35 yapımcısı Lockheed Martin ayrıca, virüsle ilgili endişeler nedeniyle çok sayıda uluslararası uçuşun iptal edildiği İtalya'nın Cameri kentindeki fabrikasına olan seyahatleri de de kısıtladığını bunun de üretim hattına etki ettiğini açıkladı.

İtalya, Asya dışındaki koronavirüs salgından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu ve ülke Çarşamba günü hastalık nedeniyle iki hafta boyunca okulların ve üniversitelerin geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Lockheed yaptığı açıklamada, "İtalya ve Japonya'daki F-35 uluslararası operasyonları üzerindeki etkileri azaltmak için müşterilerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalıştığımızı kamuoyuna duyururuz." açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında, "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Çalışanlara ABD Dışişleri Bakanlığı'nın rehberliğine uygun olarak kuzey İtalya'ya, Kuzey İtalya'dan seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ettik." denildi.

Şirket ayrıca Fort Worth'daki F-35 üretiminin şu anda koronavirüsten etkilenmediğini ve çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

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